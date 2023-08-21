Украина не будет подписывать с Россией соглашение об уступке территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Mundo.

"Мы не собираемся подписывать соглашение, подобное тому, которое подписала Финляндия", - заявил он, имея в виду, вероятно, советско-финскую войну 1939-1940 годов, в результате которой СССР получил 10% территории Финляндии.

По словам Кулебы, украинское контрнаступление "живет и развивается", чтобы определить условия мира, хотя, по его признанию, "это будет нелегко".

Ранее в НАТО высказали предположение, что одним из условий окончания войны будет принятие в Альянс подконтрольных территорий Украины. При этом Россия останется в захваченных регионах.

Украина отвергла такую возможность, а в Раде готовятся сделать заявление о невозможности прекращения войны до возврата Киева на границы 1991 года.

Детальнее в этой ситуации мы разбирались здесь.

Вчера Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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