В Украине уменьшили количество документов, необходимых для получения статуса участника боевых действий
Правительство унифицировало порядок предоставления статуса участника боевых действий, уменьшив количество документов, которые подаются на рассмотрение комиссии.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём Телеграм-канале.
Теперь будет достаточно только одной справки о непосредственном участии человека в боевых действиях, что является основанием для предоставления ему соответствующего статуса.
Ранее для подтверждения участия в боевых действиях могли быть использованы:
- упоминания в книгах службы и приказов о привлечении к боевым мероприятиям;
- изъятия (копии) из боевых донесений;
- журналы боевых действий (оперативные задачи, ведение оперативной обстановки);
- вахтенные журналы;
- полётные листы;
- материалы специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.
Перед этим нами был опубликован новый порядок получения статуса безработного в Украине.
Ранее стало известно, что Кабинет министров вводит разовую выплату ко Дню независимости для некоторых категорий украинцев.
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