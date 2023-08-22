Правительство унифицировало порядок предоставления статуса участника боевых действий, уменьшив количество документов, которые подаются на рассмотрение комиссии.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём Телеграм-канале.

Теперь будет достаточно только одной справки о непосредственном участии человека в боевых действиях, что является основанием для предоставления ему соответствующего статуса.

Ранее для подтверждения участия в боевых действиях могли быть использованы:

упоминания в книгах службы и приказов о привлечении к боевым мероприятиям;

изъятия (копии) из боевых донесений;

журналы боевых действий (оперативные задачи, ведение оперативной обстановки);

вахтенные журналы;

полётные листы;

материалы специальных (должностных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Перед этим нами был опубликован новый порядок получения статуса безработного в Украине.

Ранее стало известно, что Кабинет министров вводит разовую выплату ко Дню независимости для некоторых категорий украинцев.