Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 25 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. О наступательных операциях на Бердянском направлении не сообщается.

2. За сутки произошло 35 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области,

Бахмутском – в районе Клещеевки,

Авдеевском – в районе Первомайского,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в районе Угледара.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 39 авиаударов, совершила 72 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила две крылатые ракеты "Калибр" и один ударный БпЛА "Shahed-136/131".

Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.

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