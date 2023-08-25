ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 25 августа.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. О наступательных операциях на Бердянском направлении не сообщается.
2. За сутки произошло 35 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:
- Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области,
- Бахмутском – в районе Клещеевки,
- Авдеевском – в районе Первомайского,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – в районе Угледара.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла два ракетных и 39 авиаударов, совершила 72 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила две крылатые ракеты "Калибр" и один ударный БпЛА "Shahed-136/131".
Война в Украине идет уже 548-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 августа 2023 года в онлайне .
Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера на мысе Тарханкут в Крыму произошла высадка группы ГУР Минобороны Украины. Разведка опубликовала видео, на котором десант высадился с лодки на берег в районе Оленевки и Маяка и повесил флаг на здание. На видео видно, что при отступлении бойцы ГУР вели огонь. Накануне на мысе Тарханкут был прилет по российскому комплексу ПВО.
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