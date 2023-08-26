В субботу, 26 августа, в Украине продолжается 549-й день войны с Россией.

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26 августа: последние новости

9.09 Потери ВС РФ.

8.42 В Госдепе США видят "жизнеспособные" маршруты для вывоза украинского зерна, а потому считают возможным возврат показателей экспорта к довоенному уровню. Об этом заявил руководитель Офиса по координации санкций Джеймс О'Брайен.

8.31 Что происходит на фронте: все подробности в утренней сводке Генштаба ВСУ.

8.20 Под Москвой в Истринском районе сбит очередной беспилотник, сообщают власти РФ. Последствий и пострадавших, как заявляется, нет.

8.14 Украинские войска продолжили контрнаступательные операции возле Работино на Западе Запорожской области и продвинулись вперед. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

8.00 Силы обороны за сутки нанесли более десятка ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника", - информирует Генштаб.