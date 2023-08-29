Медиацентр при Минобороны раскритиковал американское издание The New York Times за субботний материал, в котором негативно трактовались заявления командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского после его поездки на Лимано-Купянское направление, где сейчас активно атакуют войска РФ.

Реакция на публикацию американской газеты появилась в телеграм-канале медиацентра.

NYT написала, что генерал "нарушил рекомендации Пентагона", когда призвал принять меры для защиты Купянска. В медиацентре заявляют, что американские журналисты исказили смысл слов Сырского.

"Все бы ничего, если бы мы имели дело с четко обособленным собственным мнением автора, но, к сожалению, оно "подкрепляется" цитатами из отчета Александра Сырского, "интерпретированными" в угоду всеобщей "драматургии" материала", - говорится в заявлении.

В Минобороны опровергают, что Сырский призывал к увеличению подкреплений на Восточном направлении. В ведомстве заявили, что речь шла об оперативном реагировании на возникающие угрозы и планировании наступательных операций на конкретных участках фронта.

А также отметили, что в заявлении о "нестабильности" восточных участков фронта была вырезана часть цитаты Сырского о том, что ситуация на Лимано-Купянском направлении уже стабилизирована.

Мы приводили пересказ статьи The New York Times, в которой говорилось, что Сырский "нарушил рекомендации Пентагона", когда призвал принять меры для защиты Купянска.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вчера заявила, что ВСУ освободили Работино на Запорожском фронте. Часть российских военных пабликов подтверждает, что армия РФ оставила Работино. Другие пишут, что бои за село продолжаются и россияне удерживают южную его часть. При этом вчера ни Генштаб ВСУ, ни командующий Таврического направления, ни президент в отчете после Ставки, о взятии Работино не говорили.

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