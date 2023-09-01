Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 1 сентября.

Сводка традиционно появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 31 боестолкновение. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Купянском – в Новоселовском районе Луганской области,

Бахмутском – в районе Курдюмовки,

Авдеевском – в районе Северного,

Марьинском – в районе Красногоровки,

Шахтерском – в районе Великой Новоселки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 30 авиаударов, совершила 32 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов.

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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