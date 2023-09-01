Украинская армия продолжает наступать на Мелитопольском направлении. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 1 сентября.
Сводка традиционно появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. За сутки произошло 31 боестолкновение. Отражены российские атаки на следующих направлениях:
- Купянском – в Новоселовском районе Луганской области,
- Бахмутском – в районе Курдюмовки,
- Авдеевском – в районе Северного,
- Марьинском – в районе Красногоровки,
- Шахтерском – в районе Великой Новоселки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 30 авиаударов, совершила 32 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов.
Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.