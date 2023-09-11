Сегодня, 11 сентября 2023 года, православные христиане, прихожане УПЦ, отмечают один из Великих праздников — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен памяти о мученической кончине Иоанна Крестителя, предтечи и крестителя Иисуса Христа.

Кто такой и чем известен Иоанн Предтеча

Иоанн Предтеча был пророком, который проповедовал покаяние и крещение в водах Иордана. Он обличал грехи людей и призывал их к покаянию. Иоанн Предтеча предсказал приход Мессии и крестил Иисуса Христа.

По преданию, Иоанн Предтеча был обезглавлен по приказу Ирода Антипы, римского наместника Галилеи. Ирод был женат на Иродиаде, бывшей жене своего брата Филиппа. Иоанн Предтеча обличал Иродиаду за её греховный брак, за что и был казнён.

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи в храмах проходят торжественные богослужения. В этот день верующие вспоминают мученическую кончину Иоанна Крестителя и молятся о его заступничестве.

Что можно и нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

В день памяти Иоанна Предтечи, великого пророка, христиане соблюдают строгий пост. В этот день нельзя употреблять мясо, рыбу, молочные продукты, яйца. Вместо этого на стол подают постные блюда из овощей, грибов, круп, хлеба.

Также считается, что в этот день нельзя употреблять круглые фрукты и овощи, а также напитки красного цвета. Эти продукты и напитки ассоциируются с кровью, а в день Усекновения главы Иоанна Предтечи люди вспоминают о его мученической смерти.

Езе запрещено пользоваться колюще-режущими предметами. Хлеб ломают руками, а овощи не режут. Считается, что это связано с тем, что Иоанн Предтеча был казнён, и использование ножа может напомнить о его гибели.

Кроме того, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи нельзя работать по дому, заниматься рукоделием, играть свадьбы, отправляться в дальнюю дорогу.

Традиционно в этот день люди приглашают в гости нуждающихся. Считается, что это помогает разделить с ними печаль по поводу смерти Иоанна Предтечи.

Народные приметы 11 сентября 2023 года

Существует ряд народных примет, связанных с Усекновением главы Иоанна Предтечи: