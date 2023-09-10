Середина сентября в городах Украины будет приятно теплой и почти без осадков. Ниже предлагаем вниманию читателей "Страны" прогноз погоды в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове на грядущую неделю, с 11 по 17 сентября 2023 года.

В Киеве погода будет по-летнему теплой. Днем от +22 до +27, ночью от +12 до +16. Небольшой дождь прогнозируется в четверг, выпадет около 2,9 мм осадков. Облачно с прояснениями.

В Харькове синоптики прогнозируют более прохладную погоду, нежели в столице. Днем +20...+25, в ночное время +11...+18. В пятницу 5,6 мм осадков в жидком эквиваленте.

В Одессе, судя по прогнозу погоды, лето в самом разгаре. В днем время +23...+27, ночью +15...+20. Горожан и гостей города яркое солнце будет радовать все дни этой сентябрьской недели, кроме пятницы, когда пройдет короткий дождь.

В Днепре ожидается теплая погода. Днем +21...+27, ночью +14...+17. В пятницу и субботу небольшой дождь.

Во Львове будет жарче, чем в перечисленных выше городах, столбики термометров будет подниматься до +22...+28, ночью +10...+17. Без осадков.

В отдельном материале - прогноз погоды в Украине на сентябрь 2023 года.