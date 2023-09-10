Сегодня ночью "Шахеды" следовали разными маршрутами, усложняя работу ПВО. Они рассредоточились в воздухе и летели по разным направлениям.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, эти дроны созданы именно для того, чтобы преодолевать противовоздушную оборону.

Налет с разных сторон – это "стандартная схема", по которой россияне атакуют Украину. Таким образом, они пытаются охватить как можно больше направлений для того, чтобы рассредоточить внимание ПВО.

Напомним, что сегодня Воздушные силы Украины уничтожили 26 из 33 "Шахедов", запущенных по Киевской области. По данным ВСУ, они летели в направлении Киевской области со стороны Курска (РФ).

Также сообщалось, что сегодня ночью россияне трижды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Повреждено коммунальное предприятие. Погибших и раненых нет.

Война в Украине идет уже 564-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября 2023 года в онлайне.

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