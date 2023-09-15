Под Бахмутом погиб боец 3-ей ОШБр с позывным "Фарш" родом из Одессы. Его знакомые в тик-токе публикуют соболезнования.

В 3-й бригаде его называли королем штурмов. Он давал интервью, где говорил, что "реально не боится смерти".

После войны он собирался снова воевать на Ближнем Востоке и Африке в составе ЧВК, потому что "после этого супердвижа будет скучно сидеть дома".

3-я ОШБр сейчас воюет под Бахмутом в районе Андреевки и Клещеевки.

Сегодня с утра Генштаб ВСУ заявил об освобождении Андреевки.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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