Рождество Пресвятой Богородицы - светлый и радостный праздник, который символизирует начало новой жизни. В этот день люди молятся о здравии и благополучии, соблюдают традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение.

Рождество Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников, отмечается православными христианами 21 сентября. Установлен Церковью в IV веке и посвящен рождению Девы Марии, которая является матерью Иисуса Христа.

Согласно церковному преданию, Дева Мария родилась в Назарете в семье благочестивых родителей - Иоакима и Анны. Родители Марии были бездетны и молились Богу о даровании им ребенка. Однажды, когда Иоаким принес в храм дар Богу, к нему явился ангел и сообщил о том, что его молитва услышана и у него родится дочь. Анна также получила известие от ангела о том, что у нее родится дочь.

Дева Мария выросла в благочестии и чистоте. Она посвятила себя Богу и согласилась стать матерью Иисуса Христа.

На Руси Рождество Пресвятой Богородицы было одним из самых важных праздников. В этот день люди ходили в церковь, молились о здравии и благополучии.

В день Рождества Пресвятой Богородицы принято:

Ходить в церковь, молиться о здравии и благополучии;

Надевать лучшую одежду;

Помогать нуждающимся;

Зажигать свечи и ставить их у икон;

Дарить подарки близким и друзьям.

В этот день нельзя:

Работать по дому и в поле;

Ссориться и ругаться;

Ходить босиком;

Надевать новую одежду, если она была куплена не для праздника.

С погодой на Рождество Пресвятой Богородицы связаны следующие приметы:

Если в этот день будет солнечно, то осень будет теплой и без дождей;

Если пасмурно, то осень будет дождливой;

Будет сильный ветер - зима будет холодной.

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