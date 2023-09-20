Во вторник, 20 сентября, в Украине идет 574-й день войны с Россией.

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20 сентября

09.55 США вышли "на финишную прямую" в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил Зеленский в интервью CNN.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал украинский президент.

Он заверил, что они не будут применяться по территории РФ.

Не передача этих ракет "будет потерей" для Украины, приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

09.40 Сообщают о взрывах в Херсоне.

09.20 На южном фронте продолжает атаковать РФ.

Как сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, россияне атаковали в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки - то есть проводили фланговые атаки на освобожденном ВСУ участке.

Сообщается, что украинская армия наносит РФ значительные потери, истощая ее.

Под Бахмутом ВСУ продолжают штурмовые действия, закрепляются на достигнутых рубежах. Армия РФ пытается отвоевать потерянные позиции в районе освобожденной Андреевки.

А также пошла в штурм севернее Бахмута - в районе Ягодного. Сообщается, что ВСУ там отбивают атаки.

09.13 Причиной пожара на нефтебазе в Сочи стала атака беспилотника, сообщают российские паблики.

По предварительным данным, дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом.

Официально это не подтверждено. Пожар уже ликвидирован.

09.08 Украина усиливает мобилизацию, потому что Россия наращивает личный состав своих сил. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по обороне Роман Костенко.

По его словам, Украине придется проводить мобилизацию, "более интенсивную, чем сейчас", если РФ, как ранее сообщал украинский Генштаб, призовет на службу еще 700 тысяч новобранцев.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. К примеру, есть у них примерно 400 тысяч военных. Поэтому мы реагируем на мобилизацию, пополняем наши части, стоящие на переднем крае, формируем новые. Конечно, если мобилизация в России будет таким темпом, нам нужно будет увеличивать мобилизацию для того, чтобы можно было адекватно реагировать", - заявил он.

По словам Костенко, ВСУ на 80% "или даже больше" состоят из мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.

08.30 Ночью ВСУ сбили 17 из 24-х запущенных Россией "Шахидов".

При этом было несколько попаданий в Кременчугский НПЗ, подтвердили Воздушные силы.

По их данным, дроны сбивались авиацией, зенитными ракетами и огневыми мобильными группами.

07.45 В Адлерском районе Сочи горит нефтебаза.

Телеграм-каналы пишут, что накануне слышали звук взрыва.

Объект находится недалеко от аэропорта. По данным властей Краснодарского края, горит один из резервуаров.

07.37 Беспилотник попал в Кременчугский НПЗ, заявил губернатор Полтавской области Дмитрий Лунин.

На предприятии пожар, его работа остановлена. О пострадавших информации не поступало.