Украине нужно возводить оборонительные фортификационные сооружения по типу российских на юге.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на региональном экономическом форуме в Киеве.

"Мы видим, как россияне за полгода укрепились на Запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше по всем направлениям по всей линии фронта. Мы сейчас работаем с новоназначенным министром обороны, с Минобороны в тех областях и регионах, где такая потребность существует", - сообщил глава Кабмина.

По его словам, деньги на эти потребности есть в резервном фонде.

Между тем российские войска продолжают укрепляться на оккупированных территориях. По данным британских военных, они, вероятно, усилили оборону вокруг города Токмака на юге Украины, который находится примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Война в Украине идет уже 576-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 575-го дня. РФ провела одну из крупнейших за последнее время ракетных атак по Украине. Было выпущено 43 крылатых ракет воздушного базирования. Сбить смогли 38. Ракеты запускали в несколько волн по разным направлениям, постоянно меняя курс. Крупный ущерб ракеты нанесли Киеву. В Киевской области под удар попало предприятие. В Ровно под удар попал объект энергетики. Прилет был в Дрогобыче Львовской области.

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