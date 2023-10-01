В Харькове, 29 сентября, в 15:00 на стационарном блок-посту люди в военной форме (на некоторых из них были опознавательные знаки подразделения "Кракен"), достали автоматы и приказали полицейским и военным, которые дежурили на блок-посту, лечь на землю.

Об этом "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах. Он также предоставил видео с нагрудной камеры полицейского, где зафиксировано происшествие.

На кадрах видно, как к блок-посту подъезжает 4 автомобиля, из которых вышло около 20 человек. Они направили оружие в сторону полицейских и военных, заставив их лечь лицом на землю и отобрали табельное оружие. Так продолжалось около двух минут.

Люди, захватившие блок-пост, заявили, что военных из их подразделения ВЧ 0458 на указанном посту проверять нельзя.

"Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы никакая ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов, услышали? Мы тренируемся потому, что завтра мы идем на боевое задание, и мои ребята должны уметь защищать вас. Чтобы такой х@йни больше не было и передайте другим постам", - заявил полицейским на захваченном блок-посту один из людей в военной форме.

После это неизвестные покинули пост и уехали.

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