Во Франции СМИ назвали дату открытия Нотр-Дама де Пари после масштабного пожара 2019 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Если работы пойдут по плану, то к концу 2023 года планируют завершить установку каркаса шпиля из массивных дубовых балок. Эта постройка, объединяющая современные и средневековые методы строительства, очень важна для восстановления знаменитого собора.

Само открытие запланировано на 8 декабря 2024 года.

Несмотря на то, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал открыть Нотр-Дам к Олимпийским играм летом 2024 года, в это время здание по-прежнему будет закрыто и застроено строительными лесами.

Напомним, что в апреле 2019 года в Соборе Парижской богоматери произошел сильный пожар. Из-за него обрушился шпиль, часы и оригинальная кровля XII века. При этом каркас здания удалось спасти. После пожара заявлялось, что стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери составит примерно миллиард евро.

Ранее мы писали о том, что в прокуратуре Парижа считают, что Нотр-Дам мог загореться из-за брошенной сигареты.

Также мы писали о том, что во Франции приняли специальный закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама.