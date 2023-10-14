Праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечается православными христианами 14 октября. Главное о важной дате — в материале "Страны".

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника

Праздник посвящен чудесному событию, которое произошло в Константинополе в 911 году.

В этот день в храме Святой Софии молились о спасении города от нашествия врагов. Вдруг над молящимися появилась Богородица в окружении ангелов. Она простерла над ними свой омофор (покрывало), защищая от врагов.

Это событие стало символом покровительства Богородицы над всем православным миром.

Обычаи и традиции 14 октября 2023 года

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является одним из самых почитаемых в православном мире. В этот день принято посещать храм, молиться Богородице, просить ее о защите и помощи.

В храмах в этот день проходят всенощные бдения и праздничные службы.

В народе Покров Пресвятой Богородицы также имеет большое значение. В этот день принято помогать бедным и нуждающимся, подавать милостыню.

Также в этот день принято готовить специальные блюда, такие как блины, пирожки, пироги.

О чем молиться на Покрова

В день Покрова Пресвятой Богородицы принято молиться о защите от врагов, бед и несчастий. Также можно молиться о здравии, исцелении от болезней, о замужестве, о счастье и благополучии.

Вот некоторые молитвы, которые можно читать в этот день:

Молитва Пресвятой Богородице на Покров:

"О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушнице и Ходатаице о всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Твоего на рабы Твоя, предстоящия здесь и молящияся Тебе, и простри к нам Твою многомощную руку помощи; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети очи сердечныя наши, да узрим пути правды Твоея. Моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, да помилует нас и дарует нам мирное житие и здравие душевное и телесное, да избавит нас от всяких бед и скорбей и от внезапныя смерти, и да сподобит нас наследником быти Царствия Небеснаго. Ей, Пресвятая Богородице, умилосердися над нами, грешными и недостойными рабы Твоя, и молитвами Твоими просящи избави нас от вечныя муки и удостой нас сподобитися вечного блаженства в Небеснем Царствии Твоем. Аминь".

Молитва о замужестве:

"О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, не презри слез и воздыханий наших, пришедших к Тебе из глубины сердца нашего. Ты знаешь нужды наши, Ты знаешь, что мы желаем найти счастье в семейной жизни. О, Всемилостивая, подай нам руку помощи и направь нас на путь истинный. Даруй нам встретить человека, который будет нам верным супругом, с которым мы сможем создать крепкую и счастливую семью. Помоги нам пройти этот путь рука об руку с нашим возлюбленным и не дать нашей любви угаснуть никогда. Аминь".

Что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

В день Покрова Пресвятой Богородицы принято:

Посещать храм, молиться Богородице.

Помогать бедным и нуждающимся.

Готовить специальные блюда.

Нельзя:

Выходить из дома в непогоду.

Ссориться и выяснять отношения.

Сквернословить.

Народные приметы на Покрова

В день Покрова Пресвятой Богородицы принято обращать внимание на погоду.

Если на Покрову снег, то зима будет снежной и морозной.

Идет дождь — зима будет теплой и дождливой.

Туман — зима будет затяжной.

Также есть приметы, связанные с браком.

Если девушка вышла замуж на Покрову, то ее семейная жизнь будет счастливой и долгой.

Если на Покрову сватаются, то брак будет удачным.

Открытки и картинки с праздником Покров Пресвятой Богородицы 2023

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