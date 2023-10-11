Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, как долго будет оказываться помощь Украине в условиях, когда Конгресс США еще не согласовал выделение дополнительного финансирования.

Об этом он рассказал на брифинге в среду.

По словам Кирби, сейчас невозможно планировать долгосрочную поддержку, потому что в финансировании Украины "мы подходим к концу веревки".

"Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем", - сказал представитель Белого дома.

При этом он добавил, что "это не будет бесконечно".

Ранее Джо Байден обещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.