"Это не будет бесконечно". В Белом доме рассказали, как долго будут выделять помощь Украине
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, как долго будет оказываться помощь Украине в условиях, когда Конгресс США еще не согласовал выделение дополнительного финансирования.
Об этом он рассказал на брифинге в среду.
По словам Кирби, сейчас невозможно планировать долгосрочную поддержку, потому что в финансировании Украины "мы подходим к концу веревки".
"Сегодня мы анонсировали 200 миллионов долларов и мы будем продолжать помогать Украине столько, сколько мы можем", - сказал представитель Белого дома.
При этом он добавил, что "это не будет бесконечно".
Ранее Джо Байден обещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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