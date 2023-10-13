Большинство опрошенных граждан Израиля поддерживают отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за атаки ХАМАС.

Такие данные показал анкетный опрос центра "Диалог", проведенный с участием 620 израильтян. Его результаты приводит The Jerusalem Post.

Четверо из каждых пяти респондентов в Израиле (или 86%) обвиняют в нападении из сектора Газа 7 октября израильскую администрацию. При этом 79% из этого числа приходится на сторонников действующего правительства.

Кроме того, 94 % респондентов считают, что правительство несет ответственность за недостаточную готовность к обеспечению безопасности, а 92 % выразили обеспокоенность в связи с войной.

При этом 56% опрошенных заявили, что премьер-министр Израиля должен уйти в отставку после окончания войны, причем 28% сторонников нынешнего правительства согласились с этим мнением.

В свою очередь, 52% респондентов ожидают отставки министра обороны Израиля Йоава Галанта.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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