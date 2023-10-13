На юге Ливана автомобиль журналистов попал под обстрел израильской армии. Сообщается об одном погибшем и пятерых раненых.

Поначалу местные издания уточнили, что в машине находись сотрудники телеканала Al Jazeera, а также ливанской вещательной корпорации. Погибший - это ливанский корреспондент, трое его коллег получили ранения.

Позже стало известно, что погибшим журналистом при обстреле на юге Ливана оказался фотограф Иссам Абдалла, сотрудничающий с агентством Reuters.

В агентстве уже подтвердили смерть сотрудника.

"Видеооператор агентства Reuters был убит во время работы на юге Ливана. Иссам Абдалла входил в состав группы агентства Reuters на юге Ливана, которая обеспечивала прямую видеосвязь. Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями региона и поддерживаем семью и коллег Иссама", — сообщило агентство.

Как передал телеканал Al Manar, под обстрел попала машина с журналистами, в которой находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств и съемочная группа телеканала Al Jazeera.

На юге Ливана продолжается обмен ударами между "Хезболлой" и ЦАХАЛ. Армия Израиля открыла огонь по ливанской территории в ответ на удар оттуда.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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