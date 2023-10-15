Боевики "Хезболлы" заявляют, что захватили израильскую приграничную базу Аль-Рахаб и подбили танк Merkava.

Об этом сообщают ливанские СМИ.

Публикуется видео с флагом "Хезболлы", как утверждается, на этой базе.

Израильские военные паблики пишут, что это фейк.

Напомним, по данным СМИ, наземная операция Израиля в сектор Газа будет отложена из-за непогоды.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.