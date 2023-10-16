Руины городской застройки. Появилось видео сектора Газа до и после начала войны
Местные журналисты показали видео сектора Газа до и после начала войны. В ответ на атаки ХАМАС по Израилю, ЦАХАЛ наносит массированные удары по Газе.
В секторе Газа заявляют о более чем двух тысячах погибших, около десяти тысяч ранены.
Напомним, 13 октября Израиль призвал жителей северной половины сектора Газа эвакуироваться.
Также СМИ сообщают, что в лагере беженцев в секторе Газа израильскими авиаударами было разрушено множество зданий.
Ранее Израиль разрешил пропуск гуманитарной помощи в Газу из Египта. Помощь перебрасывается в сектор Газы под надзором Египта, как этого потребовали в США. В Газу везут в основном воду и лекарства. Топливо передано не будет, чтобы им не мог воспользоваться ХАМАС.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.
После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.
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