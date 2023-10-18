МИД Великобритании советует воздержаться от любых поездок в Ливан из-за рисков, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД призвал британских граждан, находящихся в настоящее время в Ливане, покинуть страну сейчас же, "пока коммерческие варианты остаются доступными".

"Вам не рекомендуется путешествовать по всему Ливану. Если вы в настоящее время находитесь в Ливане, мы рекомендуем вам уехать сейчас, пока коммерческие варианты остаются доступными. Граждане Великобритании в Ливане должны зарегистрировать свое присутствие", - сказано в записи.

Ранее аналогичное предупреждение своим гражданам сделала Саудовская Аравия.

Также мы сообщали, что ООН выводит своих миротворцев из Южного Ливана, а базирующаяся там "Хезболла" пообещала Израилю "день гнева".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибло, по последним данным, до 800 человек. Это вызвал волну негодования в исламском мире. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

На 18 октября был запланирован визит в Израиль президента США Джо Байдена.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.