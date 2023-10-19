На Купянском направлении ВСУ за сутки отразили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, а также более 10 атак возле Надежды Луганской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Кроме того, на Лиманском направлении отбито пять атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении россияне контратаковали в районе Клещеевки. ВСУ продолжают штурмы на этом участке.

РФ не оставляет попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку. Был атакован как сам город, так и районы Новокалинового (к северу от Авдеевки) и Первомайского (к югу).

Также были отражены 17 атак россиян в районе Марьинки.

На Времьевском выступе РФ атаковала в районе Новомайорского. На Запорожском - в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки. При этом ВСУ имеют "частичный успех" юго-западнее Вербового, говорится в сводке Генштаба.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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