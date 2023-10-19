В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 19 октября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло более 70 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – более 10 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области;

Лиманском – в районе Макеевки Луганской области;

Бахмутском – в районе Клещеевки;

Авдеевском – более 10 атак в районе Авдеевки, Новокалиново, Степного и Северного;

Марьинском – 11 атак в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Золотой Нивы.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла восемь ракетных и 48 авиаударов, совершила 24 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 18 ударов.

Ранее мы писали, что армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку. В город не поступает гуманитарная помощь.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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