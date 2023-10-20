Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 06:00 20 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В ней говорится, что на Купянском направлении ВСУ отбили более 30 атак в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области, а также 12 атак - у Надежды Луганской области. На этом же участке украинские силы "не допустили потери позиций" у Макеевки.

Украинские военные телеграм-каналы называют это направление наиболее горячей точкой фронта по количеству столкновений.

Под Авдеевкой противник возобновил наступательные действия и "не оставляет попыток окружить Авдеевку". Генштаб утверждает, что за вчерашние сутки ВСУ подбили 50 танков и более ста единиц бронетехники на этом участке.

Россияне под Авдеевкой атаковали в районах Новокалинового, Степного и Северного.

Украинские военные телеграм-каналы уточняют, что российские войска возобновили наступление из Красногоровки, то есть с севера. Удар по их колонне нанесли в районе Степного. Также они наступают на авдеевский террикон.

На южном фронте россияне контратаковали в районе Вербового, но ВСУ отразили натиск, говорится в сводке Генштаба. Паблики пишут о "частичном успехе" украинских сил севернее и западнее Вербового.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

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