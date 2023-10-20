В пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область.

Он обсуждал с военными, в том числе, ситуацию на юге.

"Ключевой вопрос – ситуация по основным направлениям фронта. Наши военные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - написал президент.

Судя по видео, на встрече присутствовал и главком Валерий Залужный.

Напомним, что российские паблики уже несколько дней пишут о попытках ВСУ высадиться и создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Украине этого не подтверждают.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.