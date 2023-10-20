Вечером 20 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 77 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

– Купянском – около 20 атак в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 3 атаки в районе Надежды Луганской области,

– Лиманском – восточнее Невской Луганской области,

– Бахмутском – более 10 атак в районах Богдановки, Хромово и Клещеевки,

– Авдеевском – около 20 атак в районах Авдеевки, Новокалиново, Степного и Первомайского,



– Марьинском – 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки,

– Шахтерском – в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополя,

– Запорожском – в районе Полтавки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 5 ракетных и 33 авиаудара, совершила 32 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов.

Ранее мы писали о том, что сегодня Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область.

А также, что 20 октября в Севастополе заявляют о ракетной атаке и работе ПВО.