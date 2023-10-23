Публикуем прогноз погоды на неделю с 23 по 29 октября 2023 года в городах Украны.

В Киеве в понедельник +17, во вторник +13, солнечно. Со среды начинаются дожди. Осадки будут ежедневными, до воскресенья включительно. Наиболее сильные — в четверг и пятницу, когда выпадет до 25 мм в жидком эквиваленте.

В Харькове неделя начнется с небольшого дождя. Во вторник и среду облачно с прояснениями, столбики термометров днем повысятся до +11…+14. С четверга по воскресенье прогнозируется дождь, самый мощный в пятницу, до 12 мм.

В Одессе в понедельник и вторник ожидается отличная погода — солнечно и около +20. Со среды по воскресенье — дождь. Особенно интенсивный — в четверг, до 23 мм.

В Днепре в первые два дня новой недели +21 и +15, солнечно. В среду дождь начнется, в четверг и пятницу — ливень. В субботу облачно и +18. В воскресенье +19 и небольшой дождик.

Во Львове в понедельник и вторник +15…+17. В среду дождь, похолодает до +13. В четверг и субботу без осадков. В пятницу — сильный дождь. В воскресенье — ливень.

В нашем отдельном материале — прогноз погоды на весь октябрь 2023 года.