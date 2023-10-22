За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили более 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражено более 15 атак врага в районах Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинскими воинами отражены более 20 атак врага в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.