Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 27 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 47 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – 5 атак в районе Андреевки,

Авдеевском – 13 атак в районах Степного, Авдеевки и Первомайского,

Марьинском – 19 атак в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – возле Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского,

Запорожском – северо-западнее Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 6 ракетных и 8 авиаударов, совершила 27 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.

Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ослабили натиск на Авдеевку из-за погоды, но город обстреливают круглосуточно. Усиливаются обстрелы на Купянском направлении. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов, который включает средства ПВО и противотанковые вооружения.

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