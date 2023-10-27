Украинская армия отбила атаки противника на пяти направлениях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 27 октября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 47 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Бахмутском – 5 атак в районе Андреевки,
- Авдеевском – 13 атак в районах Степного, Авдеевки и Первомайского,
- Марьинском – 19 атак в районах Марьинки и Новомихайловки,
- Шахтерском – возле Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского,
- Запорожском – северо-западнее Вербового.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 6 ракетных и 8 авиаударов, совершила 27 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.
Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ослабили натиск на Авдеевку из-за погоды, но город обстреливают круглосуточно. Усиливаются обстрелы на Купянском направлении. США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов, который включает средства ПВО и противотанковые вооружения.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.