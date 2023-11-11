За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершили 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слободском направлениях обстановка без существенных изменений.

Украинские силы продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском - в районах Синковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

Лиманском - в районах Новоегоровки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области;

Бахмутском - вблизи Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области;

Авдеевском - отбили 35 атак захватчиков восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского Донецкой области;

Марьинском - в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

Шахтерском - в районе Старомайорского Донецкой области;

Запорожском - в районе Работино Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 8 артиллерийских средств, пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что по всей Украине могут начать чаще объявлять воздушные тревоги длительностью по три часа или даже надольше.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.