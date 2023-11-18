Сегодня, 18 ноября 2023 года, приходится Михайловская родительская суббота. Это поминальный день, в который православные христиане вспоминают своих умерших близких. В этот день принято посещать кладбище, молиться об усопших, подавать записки в храме, а также поминать их дома за трапезой.
Михайловская родительская суббота получила свое название в честь праздника Собора Архистратига Михаила, который отмечается 21 ноября. В этот день православные христиане молятся Архистратигу Михаилу, главному ангелу небесного воинства, и просят его о заступничестве за души усопших.
Как правильно понимать Михайловскую родительскую субботу?
Михайловская родительская суббота - это день молитвы и поминовения усопших. В этот день важно вспомнить своих близких, помолиться о них и попросить у Бога милости для их душ.
Чтобы правильно понимать Михайловскую родительскую субботу, необходимо помнить о следующих вещах:
- Посетить кладбище и привести в порядок могилы своих близких.
- Подать записки в храме за упокой душ умерших.
- Поминать усопших за трапезой, читая молитвы.
Что нельзя делать в Михайловскую родительскую субботу?
В Михайловскую родительскую субботу принято воздерживаться от следующих действий:
- От работы и других мирских дел.
- От веселья и развлечений.
- От употребления алкоголя и курения.
18 ноября важно сосредоточиться на молитве и поминовении усопших.
Вот несколько советов, как провести Михайловскую родительскую субботу:
- Утром посетите храм и подайте записки за упокой душ умерших.
- После этого отправляйтесь на кладбище, чтобы привести в порядок могилы своих близких.
- Дома поставьте на стол поминальную трапезу, на которой должны быть постные блюда.
- Перед трапезой прочитайте молитвы об усопших. После трапезы помяните своих близких добрым словом.