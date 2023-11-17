Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 17 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. На левом берегу Днепра на Херсонском направлении украинским военным удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Они продолжают удерживать занимаемые рубежи, отразили 6 атак россиян, проводят мероприятия по расширению занимаемого плацдарма. Также ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 53 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки,

Бахмутском – в районах Васюковки, Клещеевки и Андреевки,

Авдеевском – в районах Керамика, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и южнее Тоненькой,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – южнее Водяного,

Запорожском – в районе Работино и западнее Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла один ракетный и 24 авиаудара, совершила 18 обстрелов из РСЗО и нанесла удар 18 "Шахедами".

5. Авиация ВСУ нанесла 12 ударов. ПВО ВСУ уничтожила 9 "Шахедов".

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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