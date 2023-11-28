Рождественский пост — это один из самых важных постов в православном христианстве. Он начинается за 40 дней до Рождества Христова и заканчивается в Сочельник, канун Рождества.
В 2023 году Рождественский пост — с 28 ноября и по 6 января.
Суть Рождественского поста
Целью Рождественского поста является подготовка верующих к празднованию Рождества Христова. Пост помогает верующим очиститься от грехов, возродить духовную жизнь и подготовиться к встрече с Богом.
Задачи Рождественского поста:
- Воздержание от скоромной пищи (мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов),
- Укрепление силы воли и духа,
- Развитие любви к ближнему,
- Сострадание к бедным и нуждающимся.
Календарь питания по дням с Рождественский пост
В первые 28 дней поста (с 28 ноября по 25 декабря) разрешается употреблять в пищу растительную пищу, хлеб, постное масло и вино. В среду и пятницу пост усиливается, и в пищу можно употреблять только растительную пищу без масла.
В последние шесть дней поста (с 26 декабря по 6 января) пост становится еще более строгим. В среду и пятницу разрешается употреблять только растительную пищу без масла и вина. В остальные дни поста разрешается употреблять только растительную пищу без масла.
Что можно и нельзя делать в Рождественский пост
В пост желательно воздерживаться от следующих действий:
- Есть скоромную пищу (мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов),
- Пить алкоголя,
- Участвовать в увеселительных мероприятиях,
- Допускать мысли,
- Совершать плохие поступки.
В пост рекомендуется совершать следующие действия:
- Посещать богослужения,
- Молиться
- Помогать бедным и нуждающимся
- Делать добрые дела.