Утром 23 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил более 64 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты наступательных действий не вели. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник четыре раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.



Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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