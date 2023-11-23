ВСУ показали работу ПВО прошедшей ночью. Украинские военные сбили ночью все 14 дронов, запущенных российской армией.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ранее мы сообщали, что ночью Воздушные силы сбили все 14 "Шахедов", которые были выпущены РФ со стороны Азовского моря.

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно без пострадавших.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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