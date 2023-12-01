Сегодня наступила зима! Особое время года, которое ассоциируется с холодом, снегом, праздниками и весельем.

Этой зимой будет на один день больше, так как 2024 год является високосным.

"Страна" публикует народные приметы, способы интересного и полезного времяпрепровождения, а также красивые открытки и картинки.

Зимние народные приметы

В Украине в декабре люди украшают дома и улицы елками, зажигают гирлянды и огни, дарят подарки и устраивают праздничные застолья.

Как и в старину, многие смотрят на погоду, а по делают долгосрочные прогнозы:

Считается, что если на Рождество морозный день, то весна будет ранняя.

В Новый год дует северный ветер, зима будет холодная.

Воробьи купаются в снегу — скоро потеплеет.

Если на купленной елке много шишек, урожай будет непременно хорошим.

Как провести зиму интересно и с пользой

Зимой природа выглядит по-особенному красиво. Снег искрится на солнце, деревья покрыты белыми шапками, а воздух наполнен свежестью. Прогулка или поход в зимнем лесу — отличный способ зарядиться энергией и получить удовольствие от природы.

В холодное время года есть множество возможностей для занятий спортом на свежем воздухе. Можно кататься на коньках, лыжах, санках, ходить на лыжах или просто играть в снежки. Физическая активность поможет вам поддерживать себя в форме и получить заряд бодрости.

Зима — отличное время для творчества. Можно заняться рисованием, лепкой, музыкой, рукоделием или любым другим видом творчества, который нравится. Творчество поможет расслабиться и выразить себя.

Зимние месяцы идеально подходят для общения с близкими людьми. Можно вместе ходить на каток, в кино, театр или просто провести время за настольными играми. Общение с родными поможет согреться в холодные зимние дни.

Холодные деньки — самые лучшие, чтобы достать вкусные летние домашние заготовки, а также приготовить вкусные блюда и согревающие напитки.

Именно зимой лучше всего обучаться чему-нибудь новому. Можно записаться на курсы, прочитать книгу или самостоятельно, с помощью многочисленных программ в Интернете, освоить новый навык.

Открытки и картинки с первым днем зимы