Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Что происходит на фронте 24 ноября
Вечером 24 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте
Главное из нее.
В течение суток произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из РСЗО.
Также, в ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Все вражеские дроны были уничтожены.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны было отбито 13 атак.
На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 30 атак.
На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 9 атак.
На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.
На Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино и Новопокровки Запорожской области.
На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.