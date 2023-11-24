Вечером 24 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте

Главное из нее.

В течение суток произошло 68 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из РСЗО.

Также, в ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Все вражеские дроны были уничтожены.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны было отбито 13 атак.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 30 атак.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник 5 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино и Новопокровки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.



Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе.

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