В Белом доме произошел раскол во мнениях относительно ситуации в секторе Газа.

Об этом пишет The Washington Post.

В этом месяце около 20 обеспокоенных сотрудников администрации Джо Байдена попросили о встрече с его главными советниками, чтобы те озвучили стратегию Вашингтона по ограничению числа смертей среди гражданского населения, послевоенное видение региона и месседж Байдена.

"Встреча официальных лиц подчеркивает, как действия Байдена в разрешении, возможно, крупнейшего внешнеполитического кризиса за время его президентства, разделяют Белый дом, который гордится тем, что проводит дисциплинированную и сплоченную операцию. По словам многочисленных помощников и союзников внутри и за пределами Белого дома, война между Израилем и сектором Газа взволновала администрацию больше, чем любой другой вопрос за первые три года пребывания Байдена у власти, поскольку его сотрудники мучаются из-за своей позиции по крайне эмоциональным вопросам", - пишет WP.

Помощники говорят, что Байден испытывает "личную пожизненную привязанность" к Израилю, которая длится еще со встречи с премьером Голдой Меир в 1973 году.

Также издание пишет, что влияние США на действия Израиля ограничены. Зато администрация Байдена уже отождествляется с военной кампанией, в результате которой погибло более 13 тысяч палестинцев, сотни тысяч покинули свои дома, создана гуманитарная катастрофа и "нанесен ущерб моральному авторитету Америки в большей части мира".

Ранее мы писали о том, что Байден сообщил, что Вашингтон работает над продлением договоренностей с ХАМАС для освобождения заложников.

А также, что в Палате представителей признали, что США будет трудно выделить помощь Украине и Израилю до конца года.