Сегодня ночью Россия атаковала Украину 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Силами ПВО сбито 10 российских беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили через оккупированную Херсонскую область в Николаевскую область.

Основное количество дронов сбивались в Николаевской и Хмельницкой областях (район Староконстантинова).

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Произошло попадание в объект инфраструктуры.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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