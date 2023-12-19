19 декабря 2023 года — День Святого Николая Чудотворца, один из самых любимых и долгожданных праздников в Украине и других странах, где чтут этого святого. В этот день принято поздравлять друг друга, дарить подарки и добрые пожелания.

Святой Николай — один из самых почитаемых святых в христианстве. Он известен своей добротой и милосердием, помощью бедным и нуждающимся. Согласно легенде, он тайно помогал людям, которые нуждались в его помощи. В ночь с 18 на 19 декабря он приходил в дома детей и оставлял им подарки под подушкой.

День Святого Николая Чудотворца — праздник добра и милосердия. Мы вспоминаем о том, что важно быть добрыми и отзывчивыми к другим людям, благодарим Святого Николая за его помощь и поддержку.

Поздравляем вас с Днем Святого Николая! Желаем вам добра, счастья, любви и благополучия! Ниже публикуем красивые открытки, картинки и анимацию, которые можно отправить близким сегодня.