"Мощный Николай сегодня". Андрей Ермак сделал загадочный пост из трех слов
Находящийся в США глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал пост из трех слов: "Мощный Николай сегодня".
Пост появился в телеграм-канале.
Что имел в виду Ермак: убийство в России бывшего народного депутата Ильи Кивы или некие события в США, - он не уточнил.
Ермак находится в Вашингтоне, где встретился с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном - представителем Республиканской партии.
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