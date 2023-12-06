Находящийся в США глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал пост из трех слов: "Мощный Николай сегодня".

Пост появился в телеграм-канале.

Что имел в виду Ермак: убийство в России бывшего народного депутата Ильи Кивы или некие события в США, - он не уточнил.

Ермак находится в Вашингтоне, где встретился с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном - представителем Республиканской партии.

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