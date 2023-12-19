День Святого Николая Чудотворца — один из самых древних праздников в христианстве. Он отмечается 19 декабря.

Святой Николай родился в III веке в городе Патара, в Малой Азии. Он был сыном богатых родителей, но с детства отличался добротой и милосердием. После смерти родителей Николай раздал все свое имущество бедным и стал епископом города Миры Ликийской.

Святой Николай был известен своей благотворительностью и помощью бедным. Он тайно помогал людям, которые нуждались в его помощи. Согласно легенде, он тайно приходил в дома детей и оставлял им подарки под подушкой.

Праздник в честь Святого Николая впервые начали отмечать в IV веке. Он быстро распространился по всему христианскому миру и стал одним из самых любимых праздников у детей.

Традиции праздника День Святого Николая

В Украине День Святого Николая Чудотворца всегда был одним из самых любимых праздников. В этот день принято поздравлять друг друга, дарить подарки и добрые пожелания.

В ночь с 18 на 19 декабря дети укладывают под подушку свои валенки или чулки, в которые Николай Чудотворец кладет подарки. Обычно это сладости, игрушки или небольшие вещицы.

В этот день принято ходить в церковь и молиться Святому Николаю. Также принято подавать милостыню бедным.

Запреты праздника День Святого Николая 19 декабря

В День Святого Николая существует ряд запретов. В этот день нельзя:

Работать по дому. Считается, что это может навлечь на дом несчастье.

Шить, вязать, вышивать и заниматься другими видами рукоделия. Бытует мнение, что это может привести к тому, что ребенок вырастет непослушным.

Давать в долг. Согласно суеверию, это может привести к тому, что деньги не вернутся.

Традиции и запреты праздника День Святого Николая Чудотворца могут различаться в разных странах и регионах, однако он остается днем добра, милосердия и любви.