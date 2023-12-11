В Financial Times вышла статья с заголовком "Украинцы подвергают сомнению "розовые" речи Владимира Зеленского".

"Отсутствие реализма" в посланиях президента подрывает доверие к нему, заявили изданию бывшие и нынешние советники Офиса президента.

Они описывают информационную политику власти как "Мы движемся вперед" - с целью сохранить оптимизм внутри страны и за рубежом.

"Эта политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары", - пишет FT.

Но в этом году такая коммуникационная стратегия создала раскол между ОП и военным руководством, поскольку Украина добилась скромных военных достижений, а поддержка Запада ослабевает.

"Нам нужно добавить больше реализма... и мы должны проявлять в этом такую же смелость, как и 24 февраля", — сказал человек, связанный с президентской коммуникационной стратегией.

Военные лидеры говорят, что разрыв между официальными заявлениями и ситуацией на фронте больше не является убедительным и, следовательно, не мотивирует украинцев и западных партнеров.

Но Зеленский рассматривает оптимистическое послание как единственный способ успокоить сомневающихся в Украине и на Западе, а также укрепить доверие украинского бизнеса.

"Если мы настроены пессимистично, мы можем ожидать, что перестанут развивать свой бизнес в Украине и перестанут платить налоги, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать борьбу", — сказал анонимно чиновник.

Из-за замалчивания плохих новостей за границей сформировалась точка зрения, что "два пропагандиста борются с пропагандистскими нарративами". А украинцы уже предпочитают получать информацию от знакомых и родственников на фронте, а не из официальных источников.

"Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки, необходимо перестать бояться говорить правду. Победа придет с трудом", - заявила советник экс-министра обороны Резникова Ирина Золотарь.

Ранее мы писали о том, что, как сообщил телеканал CNN, ставка России на усталость США и Запада от поддержки Украины с каждым днем смотрится все лучшее.

Также мы писали о том, что в Белом доме назвали высоким риск поражения Украины в войне без поддержки союзников.