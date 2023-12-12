Принимаемые нами сейчас решения определят будущее на грядущие десятилетия, особенно в Европе. Об этом заявил Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"И это один из тех моментов: Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - заявил президент США.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видео своей встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

"Рассказал о достижениях украинских защитников, победах в Черном море и больших усилиях Украины, направленных на реформирование и возвращение нашего государства к экономической самодостаточности в будущем", – рассказал Зеленский.

В тоже время лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение помощи Украине до следующего года.

"Практически невозможно", чтобы Конгресс принял законопроект об Украине и безопасности границы к праздникам, сказал Макконнелл.

В тоже время спикер Палаты представителей Майкл Джонсон считал, что Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу".

"Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", - подчеркнул спикер.

Однако сегодня стало известно, что Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским не изменил своего мнения по поводу помощи Украине.