Кабмин должен был сегодня внести законопроект о мобилизации, однако этого не произошло, заявил глава президентской фракции Давид Арахамия.

"Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных Силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас – не выход", - пишет Арахамия.

Он отмечает, что отсутствие итогового законопроекта "порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дии" и т.д".

Отметим, что президент анонсировал, что законопроект с изменениями по мобилизации будет внесен ещё в конце ноября. Но с тех пор ничего внесено не было. Лишь нардеп Безуглая время от времени озвучивала идеи, которые хотят туда включить (но не факт, что включат).

На выходных министр обороны Умеров заявил, что законопрект появится в ближайшие дни. Судя по всему, работа над ним действительно идет непросто.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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