За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 5 атак врага неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, ранее Минобороны сообщило, что Украина ускоряет возведение оборонительных линий.

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