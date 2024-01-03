Польские фермеры угрожают возобновить блокаду пункта "Медика-Шегини" с 4 января
Польские фермеры угрожают уже завтра, 4 января, возобновить блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини", если не получат письменных гарантий выполнения их требований.
Об этом пишет PAP.
Такое заявление сделал один из лидеров протестующих Роман Кондрув.
Фермеры требуют ввести дотации на покупку кукурузы и оставить сельскохозяйственный налог без изменений. Они обещают не возобновлять блокаду, если получат письменные уверения, что их требования будут выполнены.
Напомним, что польские фермеры блокировали пункт пропуска на границе с Украиной с 23 ноября. Они не пропускали грузы. С 24 декабря фермеры сняли блокаду после того, как получили уверения от министерств сельского хозяйства, что их требования будут выполнены.
Ранее мы писали о том, что польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска на границе с Украиной, но выдвинули три условия.
Также мы писали, что власти Румынии утвердили механизм защиты своих фермеров от импорта зерна из Украины. Он был согласован с Киевом.
Война в Украине идет уже 679-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 января 2023 года в обновляемом онлайне.