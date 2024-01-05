59 боевых столкновений за сутки. Сводка Генштаба ВСУ на утро 5 января
Утром 5 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувши сутки.
Главное из нее.
За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений.
Всего враг нанес 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Продолжается боевая работа сил и средств ПВО, результаты будут доложены позже.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении враг штурмовых действий не вел.
На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 атаки противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.
На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий.
Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.