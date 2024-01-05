Утром 5 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувши сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Продолжается боевая работа сил и средств ПВО, результаты будут доложены позже.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 атаки противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районе Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий.

Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

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