Ночью Воздушные силы сбили 21 "Шахед" из 29 запущенных
Сегодня ночью удалось сбить 21 "Шахид" из 29 запущенных во время очередной атаки РФ.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Атака продолжалась двумя волнами. Дроны сбивали в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
Всего зафиксированы пуски 29 ударных БплА.
К отражению воздушного нападения были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.
Подавляющее большинство "Шахедов" уничтожено подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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