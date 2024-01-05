Сегодня ночью удалось сбить 21 "Шахид" из 29 запущенных во время очередной атаки РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Атака продолжалась двумя волнами. Дроны сбивали в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

Всего зафиксированы пуски 29 ударных БплА.

К отражению воздушного нападения были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил.

Подавляющее большинство "Шахедов" уничтожено подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, что ночью над Кривым Рогом сбили шесть российских беспилотников.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

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